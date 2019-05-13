В финале Восточной конференции НБА «Милуоки» встретится с «Торонто»

Определилась вторая пара финала конференций НБА, «Милуоки Бакс» встретится с «Торонто Рэпторс». Это стало известно после того, как канадская команда в семиматчевом противостоянии взяла верх над «Филадельфией Сиксерс». На Западе «Голден Стэйт Уорриорз» сразится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Рапторы» второй раз в истории вышли в финал конференции. В сезоне-2015/16 они в шести матчах проиграли «Кливленд Кавальерс». Действующим чемпионом является «Голден Стэйт».

Кавай Леонард стал самым результативным игроком седьмого матча серии, набрав 41 очко. Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл из 11 баллов и 11 подборов. 17 очков на счету Сержа Ибаки.

В составе «Филадельфии» дабл-даблами отметились Джоэл Эмбиид (21 очко и 11 подборов) и Тобиас Харрис (15 баллов и 10 подборов). 17 очков у Джея Джея Редика, 16 – у Джимми Батлера.