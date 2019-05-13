Впервые в истории НБА исход седьмого матча серии решил баззер-битер

«Торонто Рэпторс» выиграл серию второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» со счётом 4-3 благодаря броску лёгкого форварда Кавая Леонарда одновременно с финальной сиреной в седьмом матче. Это первый случай в истории лиги, когда исход седьмой встречи серии плей-офф решил баззер-битер.



Ранее победу в серии в решающем матче броском с сиреной приносил Майкл Джордан, выступая за «Чикаго Буллз» в противостоянии с «Кливленд Кавальерс» в первом раунде плей-офф сезона-1988/89. Но тогда серии первого раунда проводились в формате до пяти победы, и та встреча была пятой.



За последние 20 лет победу в серии баззер-битером помимо Леонарда приносил только разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард (дважды).



Матч завершился домашней победой «Торонто» со счётом 92:90.

Бросок Леонарда с сиреной принёс «Торонто» победу в серии с «Филадельфией»