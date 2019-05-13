Худ получил травму колена в седьмом матче серии с «Денвером»

Резервный атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Родни Худ из-за растяжения левого колена был вынужден покинуть площадку в третьей четверти седьмого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» и не смог продолжить игру, сообщает ESPN. Он получил повреждение, наткнувшись на заслон лёгкого форварда соперника Торри Крэйгом в центре площадке без мяча. Покинуть паркет Худ смог только с помощью партнёров по команде. Сроки его возвращения в строй пока неизвестны.



В нынешнем плей-офф Худ набирает по 9,9 очка и совершает по 2,4 подбора за 22 минуты в среднем за игру.



Встреча завершилась выездной победой «Портленда» 100:96. После неё «Трэйл Блэйзерс» выиграли серию со счётом 4-3. В финале Западной конференции они встретятся с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Портленд» победил «Денвер» и выиграл в серии 4-3, у Макколлума 37 очков