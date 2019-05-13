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Джоэл Эмбиид расплакался на плече Марка Газоля после поражения в серии

Джоэл Эмбиид расплакался на плече Марка Газоля после поражения в серии
Баскетбол / НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не смог сдержать эмоции после поражения в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». После того как лёгкий форвард «Торонто» Кавай Леонард броском через руки Эмбиида принёс своей команде победу в серии, игроки остались на площадке. К Джоэлу подошёл центровой соперника Марк Газоль, чтобы поддержать оппонента, а тот расплакался у него на плече.

Встреча завершилась выездным поражением «Филадельфии» со счётом 90:92. После неё «Сиксерс» проиграли серию 3-4. Эмбиид в этом матче набрал 21 очко, совершил 11 подборов, отдал 4 передачи и поставил 3 блок-шота за 45 минут.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report в YouTube.

Бросок Леонарда с сиреной принёс «Торонто» победу в серии с «Филадельфией»
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