Роскошные проходы Кавая Леонарда и Джимми Батлера – в топ-5 дня в НБА

Фантастический обмен эффектными блок-шотами на разных концах площадки в течение 5 секунд центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича и атакующего защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джея Макколлума, сокрушительный данк центрового «Портленда» Майерса Леонарда через двух соперников, роскошный прорыв под кольцо лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, завершённый невероятным броском в полёте, шикарный проход через всю площадку атакующего защитника «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлера в стремительной контратаке, а также победный баззер-битер Кавая Леонарда через руки Джоэла Эмбиида оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.