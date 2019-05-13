Коби Брайант: дуэль Янниса Адетокунбо и Кавая Леонарда станет эпической битвой

Бывшая звезда НБА Коби Брайант прокомментировал встречу в финале плей-офф Восточной конференции «Милуоки Бакс» и «Торонто Рэпторс», за которые выступают лёгкий форвард Яннис Адетокунбо и лёгкий форвард Кавай Леонард соответственно.



«Поздравляю моих братьев Янниса и Кавая с выходом в финал Восточной конференции. Их дуэль станет эпической битвой. И благодарю их за то, что тренировали мою команду девочек летом», – написал Брайант в своём микроблоге в «Инстаграме».



«Милуоки» и «Торонто» впервые встретятся в серии плей-офф с тех пор, как за них выступают Адетокунбо и Леонард. На пути к финалу конференции «Бакс» обыграли в первом раунде «Детройт Пистонс» 4-0, а во втором – «Бостон Селтикс» 4-1. «Рэпторс» вначале прошли «Орландо Мэджик» 4-1, а затем «Филадельфию Сиксерс» 4-3.

В финале Восточной конференции НБА «Милуоки» встретится с «Торонто»