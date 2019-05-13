Церковный: сейчас «Зенит» — команда с большой буквы

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал выход питерского клуба в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ. В четвертьфинале «Зенит» уверенно обыграл «Локомотив-Кубань», счёт в серии — 3-1. В полуфинале «Зенит» сыграет с ЦСКА.

«Наши болельщики и запредельный настрой сделали своё дело. «Локомотив» провёл очень хорошую четвёртую игру, но я был уверен в том, что мы победим. Сложно кого-то выделить. Не попадёт Ютофф — забьёт Симонович. Не идёт у всех — выручит наш капитан Евгений Воронов.

Сейчас «Зенит» — команда с большой буквы. У нас очень непростой сезон, и выход в полуфинал — в первую очередь это заслуга тех, кто всё это время верил и работал на результат. Желаю ЦСКА победы в Евролиге, а Единой лиге — захватывающих полуфиналов», — приводят слова Церковного «Известия».