Микки: игры с «Астаной» придадут «Химкам» уверенности перед серией с УНИКСом

Форвард «Химок» Джордан Микки прокомментировал победу подмосковного клуба в серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Астаной» (3-0). Тажке Микки поделился ожиданиями от полуфинальной серии, в которой «Химки» сыграют с УНИКСом.

«В играх с «Астаной» мы проделали хорошую командную работу, здорово действовали в защите, показали приличный процент попаданий. Эти игры придадут нам уверенности перед полуфинальной серией с УНИКСом.

Понимаем, что нас ждёт очень серьёзный соперник. У казанцев практически нет недостатков — в каждой линии у них есть по несколько качественных игроков. Предстоит очень серьёзная битва», — приводят слова Микки «Известия».

Напомним, во втором полуфинале Единой лиги ВТБ сыграют ЦСКА и «Зенит».