Источник: тренер команды университета Мичигана возглавит «Кливленд»

Главный тренер университетской команды Мичигана Джон Бейлейн станет новым тренером «Кливленд Кавальерс», утверждает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

По данным источника, специалист согласовал пятилетний контракт с «Кливлендом». Бейлейн дважды выводил команду университета Мичигана в финал чемпионата NCAA. Это произошло в 2013 и 2018 годах.

Ранее сообщалось, что владельцы «Кливленда» ведут переговоры с рядом кандидатов. В числе претендентов на должность назывались Дэвид Вантерпул и Этторе Мессина. Вантерпул в качестве игрока выступал за ЦСКА в течение двух сезонов. Мессина работает в тренерском штабе «Сан-Антонио Спёрс», а ранее итальянец возглавлял ЦСКА. В числе возможных кандидатов называли ещё более пяти специалистов.