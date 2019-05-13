Форвард «Финикса» обвиняется в сопротивлении аресту и попытке побега

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Джош Джексон обвиняется в сопротивлении аресту и попытке побега, сообщает Clutch Points. Инцидент случился в Майами во время фестиваля Rolling Loud Music Festival.



Баскетболист несколько раз попытался пройти в вип-зону фестиваля, но у него не оказалось соответствующего пропуска. Полицейские были вынуждены надеть на него наручники, но спортсмен попытался сбежать.

Джош Джексон выступает в составе «Финикс Санс» уже два сезона. В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Джош Джексон провёл в составе команды 79 встреч, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,3 результативной передачи за 25 минут и 9 секунд игрового времени. Джексон был выбран «Финикс Санс» на драфте 2017 года под четвёртым номером.