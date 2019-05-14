Баркли: поражение «Рокетс» в 6-й игре с «Уорриорз» — одно из худших, что я видел

Бывший игрок НБА Чарльз Баркли раскритиковал баскетболистов «Хьюстон Рокетс» за поражение в шестом матче серии второго раунда плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (113:118, 2-4).
«Поражение «Хьюстона» в шестом матче серии с «Голден Стэйт» — одно из худших, что мне доводилось видеть. Конечно, надо отдать должное «Уорриорз», но мы ведь говорим о поражении «Рокетс» на домашнем паркете. Неудача в седьмой игре в Окленде была бы, на мой взгляд, совсем другой историей, но техасцы у себя дома играли против ослабленного травмами «Голден Стэйт». Игроки «Хьюстона» показали слабость. Стефен Карри не набрал ни одного очка до большого перерыва», — сказал Баркли в эфире телеканала TNT.
В финале Западной конференции «Уорриорз» сыграют с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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