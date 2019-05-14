«Нью-Йорк» интересуется Розиром и Маркусом Моррисом

Руководство «Нью-Йорк Никс» предстоящим летом хочет побороться за игроков «Бостон Селтикс» Терри Розира и Маркуса Морриса, сообщает NBC Sports.

Розир 1 июля получит статус ограниченно свободного агента. Игрок сможет вести переговоры с другими клубами, но у «Бостона» будет право его сохранить, повторив любое предложение.

Моррис 1 июля станет неограниченно свободным агентом. За нынешний сезон 29-летний баскетболист заработал $ 5,4 млн.

«Селтикс» завершили регулярный чемпионат на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из штата Массачусетс одержал 49 побед и потерпел 33 поражения. В первом раунде плей-офф команда Брэда Стивенса обыграла «Индиану Пэйсерс» (4-0), а в полуфинале Востока уступила «Милуоки Бакс» (1-4).