«Нью-Йорк» интересуется Розиром и Маркусом Моррисом
Руководство «Нью-Йорк Никс» предстоящим летом хочет побороться за игроков «Бостон Селтикс» Терри Розира и Маркуса Морриса, сообщает NBC Sports.
Розир 1 июля получит статус ограниченно свободного агента. Игрок сможет вести переговоры с другими клубами, но у «Бостона» будет право его сохранить, повторив любое предложение.
Моррис 1 июля станет неограниченно свободным агентом. За нынешний сезон 29-летний баскетболист заработал $ 5,4 млн.
«Селтикс» завершили регулярный чемпионат на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из штата Массачусетс одержал 49 побед и потерпел 33 поражения. В первом раунде плей-офф команда Брэда Стивенса обыграла «Индиану Пэйсерс» (4-0), а в полуфинале Востока уступила «Милуоки Бакс» (1-4).
В «Нью-Йорке» не уверены, что Уильямсон достигнет уровня Джеймса или Дэвиса
- 14 мая 2019
-
10:35
-
10:05
-
09:51
-
09:34
-
08:44
-
00:49
- 13 мая 2019
-
23:11
-
22:34
-
21:43
-
20:41
-
19:47
-
18:51
-
17:07
-
16:06
-
15:35
-
15:06
-
13:57
-
13:25
-
13:10
-
12:56
-
12:12
-
11:52
-
11:18
-
10:53
-
10:45
-
09:58
-
09:50
-
09:09
-
04:53
-
04:43
-
01:28
-
01:18
-
00:49
- 12 мая 2019
-
23:51
-
22:21
Партнерский контент