Вогел дал первый комментарий в качестве главного тренера «Лейкерс»

Американский специалист Фрэнк Вогел прокомментировал назначение на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Очень рад возможности присоединиться к «Лейкерс». Это престижная организация, которой я давно восхищался. С нетерпением жду, когда начну тренировать такой феноменальный талант и привнесу своё стратегическое видение в команду», — приводит слова Вогела пресс-служба калифорнийского клуба.

Фрэнк провёл в Национальной баскетбольной ассоциации восемь сезонов, возглавляя «Индиану Пэйсерс» и «Орландо Мэджик». 45-летний специалист дважды выводил команду из Индианаполиса в финал плей-офф Восточной конференции. В сезоне-2005/06 Вогел работал в «Лейкерс» в качестве скаута.

«Лос-Анджелес» завершил регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийцы одержали 37 побед.