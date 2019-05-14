Керр: срок возвращения Дюранта не определён

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о восстановлении форварда команды Кевина Дюранта после растяжения голени.

«Всем надо немного притормозить. Он ещё даже не вышел на паркет. Мы стараемся сохранить неопределённость, поскольку срок восстановления после такой травмы не имеет чётких границ», — приводит слова Керра ESPN.

Напомним, Дюрант получил повреждение в концовке пятого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» (104:99). 16 мая звёздный форвард пройдёт повторное обследование.

В нынешнем постсезоне Кевин набирает 34,2 очка, собирает 5,2 подбора, отдаёт 4,9 передачи, а также совершает 1,2 перехвата и 1,0 блок-шота за 39,1 минуты в среднем за игру.

15 мая «Голден Стэйт» на своей площадке проведёт первый матч финала Западной конференции с «Портленд Трэйл Блэйзерс», начало — в 4:00 мск.