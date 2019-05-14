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Источник: Ирвинг ни за что на свете не перейдёт в «Лейкерс»

Источник: Ирвинг ни за что на свете не перейдёт в «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Журналист ESPN Стивен Эй Смит, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг не воссоединится с форвардом Леброном Джеймсом в «Лос-Анджелес Лейкерс» предстоящим летом.

«За час до обсуждения этой темы в студии я получил текстовое сообщение от человека, близкого к семье Ирвинга. Он написал: «Кайри ни за что на свете не присоединится к «Лейкерс». Не имеет значения, что все говорят. Этого не произойдёт», — приводит слова Смита NBC Sports со ссылкой на эфир телеканала ESPN.

Ранее другой журналист ESPN — Брайан Уиндхорст — сообщил, что Ирвинг рассматривает вариант с переходом в «Лейкерс» предстоящим летом.

Напомним, Кайри и Леброн ранее вместе выступали за «Кливленд Кавальерс». В 2016 году они привели команду к первому в истории чемпионскому титулу НБА.

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