Источник: Доневальд-младший покинет пост главного тренера «Локомотива-Кубань»
Руководство «Локомотива-Кубань» приняло решение не продлевать сотрудничество с главным тренером команды Бобом Доневальдом-младшим. Контракт 51-летнего специалист был рассчитан до окончания нынешней кампании. Клуб уже приступил к поискам нового наставника, сообщают «Известия».
Доневальд-младший станет третьим тренером, который покинет «Локомотив-Кубань» в течение сезона-2018/19. В начале ноября 2018 года в отставку был отправлен сербский специалист Саша Обрадович, а в конце марта должности лишился Владе Йованович.
«Локомотив-Кубань» завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на четвёртом месте. Из плей-офф краснодарский клуб вылетел уже в 1/4 финала, уступив в четырёх матчах «Зениту» со счётом 1-3.
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