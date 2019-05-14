«Филадельфия» рассмотрит вариант с обменом Бена Симмонса на Леброна Джеймса

Один из неназванных руководителей клуба Западной конференции сказал, что боссы «Филадельфии Сиксерс» в предстоящее межсезонье могут попытаться заполучить форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. За трёхкратного чемпиона НБА клуб из Пенсильвании готов предложить разыгрывающего Бена Симмонса, сообщает NBC Sports.

Симмонс был выбран «Филадельфией» под первым номером на драфте НБА в 2016 году. В нынешнем плей-офф 22-летний австралиец набирал 13,9 очка, собирал 7,0 подбора, отдавал 6,0 передачи, а также совершал 1,3 перехвата и 1,0 блок-шота за 35,1 минуты в среднем за игру.

Джеймс перешёл в «Лейкерс» летом 2018 года. Его контракт с калифорнийским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года (на последний сезон действует опция игрока).