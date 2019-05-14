Аналитик: «Голден Стэйт» дал понять, что другие команды зря ждут ухода Дюранта
Аналитик Fox Sports Ник Райт считает, что победа «Голден Стэйт Уорриорз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» (118:113, 4-2) без форварда Кевина Дюранта свидетельствуют о том, что калифорнийцы будут претендовать на чемпионский титул, даже если звёздный игрок покинет клуб предстоящим летом.
«Это было сообщение всем остальным командам в лиге, которые ждут ухода Дюранта. «Уорриорз» показали всем, что они будут фаворитами и в следующем сезоне. Кевин был величайшим предметом роскоши в истории спорта», — приводит слова Райта Clutch Points со ссылкой на эфир телеканала Fox Sports.
Ранее сообщалось, что Дюрант в межсезонье, скорее всего, подпишет долгосрочный контракт с «Нью-Йорк Никс».
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