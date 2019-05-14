Жена Энтони: Кармело будет играть в НБА в следующем сезоне
Ла Ла Энтони, жена форварда Кармело Энтони, сказала, что её муж собирается вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию в сезоне-2019/20.
«Увидим ли мы Кармело в НБА в следующем сезоне? А почему нет? Он присоединится к той команде, которая будет его ценить», — приводит слова Ла Лы TMZ.
Энтони начал нынешнюю кампанию в «Хьюстон Рокетс». В январе 34-летнего игрока обменяли в «Чикаго Буллз», руководство которого позже его отчислило. Сейчас форвард является неограниченно свободным агентом.
В этом сезоне Кармело провёл 10 матчей регулярного чемпионата. Он набирал 13,4 очка, собирал 5,4 подбора, отдавал 0,5 передачи, а также совершал 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 29,4 минуты в среднем за игру.
К. Энтони: уверен, что скоро завершу карьеру
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