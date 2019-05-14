Жена Энтони: Кармело будет играть в НБА в следующем сезоне

Ла Ла Энтони, жена форварда Кармело Энтони, сказала, что её муж собирается вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию в сезоне-2019/20.

«Увидим ли мы Кармело в НБА в следующем сезоне? А почему нет? Он присоединится к той команде, которая будет его ценить», — приводит слова Ла Лы TMZ.

Энтони начал нынешнюю кампанию в «Хьюстон Рокетс». В январе 34-летнего игрока обменяли в «Чикаго Буллз», руководство которого позже его отчислило. Сейчас форвард является неограниченно свободным агентом.

В этом сезоне Кармело провёл 10 матчей регулярного чемпионата. Он набирал 13,4 очка, собирал 5,4 подбора, отдавал 0,5 передачи, а также совершал 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 29,4 минуты в среднем за игру.