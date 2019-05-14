Юношеская команда «Локомотива-Кубань» стала победителем первенства ДЮБЛ

«Локомотив-Кубань-ДЮБЛ» стал победителем первенства детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ). В финале краснодарцы победили свестников из «Химок» в овертайме со счётом 81:78, сообщает официальный сайт турнира «Локобаскет».

Финальный матч получился драматичным. За 2.41 до сирены «Локо» отставал на восемь очков, но вернулся в игру. В овертайм краснодарцы игру перевели с помощью трёхочкового броска в последней атаке. За дополнительное время соперники ещё дважды сравнивали счёт, но в концовке «Локомотив-Кубань» набрал решающие очки с помощью штрафных бросков.

Самым ценным игроком первенства ДЮБЛ стал защитник красно-зелёных Даниил Середа. В решающем матче с «Химками» Даниил набрал 22 очка и совершил 6 подборов.