Пау Газоль из-за перелома не примет участия в чемпионате мира

Центровой «Милуоки Бакс» Пау Газоль не сможет помочь сборной Испании на чемпионате мира 2019 года. Многолетний лидер сборной пропустит остаток сезона из-за стрессового перелома стопы. О травме Газоля стало известно ещё 10 мая, но теперь информацию о пропуске турнира подтвердил главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло.

«Пау очень важен для нашей сборной. Его потеря ужасна. Он является лидером и легендой команды. Впервые за долгое время мы будем играть без Газоля и Наварро», — приводит слова Скариоло AS.

Испанец перенёс операцию по поводу стрессового перелома левой стопы и успеет восстановиться лишь к началу тренировочного лагеря «Милуоки». Всего же в сезоне-2018/19 на его счету 30 поединков в регулярном чемпионате НБА, в которых он набирал 3,9 очка, собирал 4,6 подбора и совершал 1,7 результативной передачи в среднем.