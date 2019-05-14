Йокич не уверен, что поможет сборной Сербии на чемпионате мира

Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич не уверен, что он поможет национальной команде на чемпионате мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.
«Я не знаю. Многое будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать. Мне нужно будет узнать мнение команды, моей семьи, агента. Нужно понять, как будет лучше для меня. Это немало игр. Но никогда и ничего нельзя знать наверняка», — приводит слова баскетболиста Eurohoops.
Сезон-2018/19 стал лучшим в карьере Йокича в НБА. В регулярном чемпионате он принял участие в 80 матчах, набирая в них 20,1 очка, собирая 10,8 подбора и совершая 7,3 передачи в среднем. В плей-офф его статистика в 14 матчах составляла 25,1 очка, 13,0 подбора, 8,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем.
На стадии первого группового этапа чемпионата мира сборная Сербии поборется с командами Италии, Филиппин и Анголы.
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