Стритбольный турнир Red Bull Reign стартует в России

Стритбольный турнир 3 на 3 Red Bull Reign с отборочными этапами в 19 странах, включая Россию, состоится третий год подряд. Победитель национального отбора едет на финал в Торонто (Канада), чтобы сразиться с лучшими из лучших.
Региональные отборы будут проходить в 12 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Пермь, Калининград, Владивосток и Краснодар. Национальный финал, где сильнейшие сразятся за право оказаться в Торонто в сентябре 2019 года, состоится 21 июля в Ростове-на-Дону.
Стритбольный турнир пройдёт по правилам FIBA 3x3, но с уникальной спортивной составляющей. Каждая игра длится 10 минут с ограничением в 21 очко.
По сравнению с прошлым годом изменились правила подсчёта очков в групповом турнире. Если раньше в следующий раунд проходила та команда, которая забросила в кольца соперников наибольшее количество очков по сумме всех встреч, то теперь за победу в матче даётся 5 баллов. Ещё 6 бонусных баллов получает команда, которая набрала больше всех в группе очков по сумме сыгранных матчей.
Расписание отборочных этапов:
Казань — 25.05.2019
Калининград — 08.06.2019
Владивосток — 15.06.2019
Екатеринург, Ростов-на-Дону — 22.06.2019
Нижний Новгород, Москва, Воронеж, Пермь, Санкт-Петербург, Новосибирск – 29.06.2019
Краснодар — 06.07.2019
Финал:
Ростов-на-Дону — 21.07.2019
Регистрация для команд открыта по ссылке.
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