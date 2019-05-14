Стритбольный турнир Red Bull Reign стартует в России

Стритбольный турнир 3 на 3 Red Bull Reign с отборочными этапами в 19 странах, включая Россию, состоится третий год подряд. Победитель национального отбора едет на финал в Торонто (Канада), чтобы сразиться с лучшими из лучших.

Региональные отборы будут проходить в 12 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Пермь, Калининград, Владивосток и Краснодар. Национальный финал, где сильнейшие сразятся за право оказаться в Торонто в сентябре 2019 года, состоится 21 июля в Ростове-на-Дону.



Стритбольный турнир пройдёт по правилам FIBA 3x3, но с уникальной спортивной составляющей. Каждая игра длится 10 минут с ограничением в 21 очко.

По сравнению с прошлым годом изменились правила подсчёта очков в групповом турнире. Если раньше в следующий раунд проходила та команда, которая забросила в кольца соперников наибольшее количество очков по сумме всех встреч, то теперь за победу в матче даётся 5 баллов. Ещё 6 бонусных баллов получает команда, которая набрала больше всех в группе очков по сумме сыгранных матчей.

Расписание отборочных этапов:

Казань — 25.05.2019

Калининград — 08.06.2019

Владивосток — 15.06.2019

Екатеринург, Ростов-на-Дону — 22.06.2019

Нижний Новгород, Москва, Воронеж, Пермь, Санкт-Петербург, Новосибирск – 29.06.2019

Краснодар — 06.07.2019



Финал:

Ростов-на-Дону — 21.07.2019



Регистрация для команд открыта по ссылке.