Дружко анонсировал сериал о «Баскет-Холле»
Известный телеведущий Сергей Дружко анонсировал выход веб-сериала «Тайны Баскет-Холла» о домашней арене «Локомотива-Кубань». Трейлер сериала размещён на официальном канале краснодарской команды в YouTube.
Крытая многофункциональная спортивная арена «Баскет-Холл» была заложена в Краснодаре в 2006 году и сдана в эксплуатацию в 2011-м. «Локомотив-Кубань» выступает на паркете арены «Баскет-Холла» со дня её основания.
Напомним, краснодарская команда завершила сезон в Единой лиге ВТБ на стадии четвертьфинала, уступив в серии плей-офф «Зениту» со счётом 1-3. После этого в прессе появились слухи, что главный тренер «железнодорожников» Боб Доневалд не сохранит пост и покинет Краснодар в межсезонье.
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