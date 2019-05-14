Рубио: пришло время найти команду, где я буду на ведущих ролях

Разыгрывающий защитник «Юты Джаз» Рики Рубио намекнул, что в межсезонье он покинет команду из Солт-Лейк-Сити. 1 июля игрок станет свободным агентом и, вероятно, попробует подыскать новое место работы.

«Я бы хотел завоевать чемпионский перстень, пребывая на ведущих ролях в команде. Если я выиграю титул, не играя, не буду чувствовать, что он мой. Я хочу получить лидирующую роль в коллективе, и сейчас пришло время найти команду, где могу достигнуть этой цели», — приводит слова испанца Eurohoops.

В завершившемся регулярном чемпионате Рики Рубио принял участие в 68 встречах, собирая в них коллекцию из 12,7 очка, 3,6 подбора и 6,1 передачи в среднем. В плей-офф испанец сыграл в пяти матчах, набирая в них 15,4 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 8,6 передачи в среднем.