В случае получения 1-го номера драфта «Нью-Йорк» попробует подписать Э. Дэвиса
14 мая в Чикаго (штат Иллинойс, США) пройдёт лотерея драфта НБА. Участие в ней примут четырнадцать команд, не сумевших пробиться в плей-офф. Лучшие шансы на первый драфт-пик имеют «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз» и «Кливленд Кавальерс» — по 14%.
В случае если удача улыбнется «Никс», руководство клуба попробует заполучить тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, который заявляет о желании сменить клуб ещё c зимы. В случае сделки с «Пеликанами» те в свою очередь получат одного из проспектов драфта-2018 Кевина Нокса и Зиона Уильямсона, сообщает Clutch Ponts.
Напомним, в ходе регулярного чемпионата Энтони Дэвиса пытались получить в «Лос-Анджелес Лейкерс», но все многочисленные варианты обмена отклонялись.
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