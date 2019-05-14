В случае получения 1-го номера драфта «Нью-Йорк» попробует подписать Э. Дэвиса

14 мая в Чикаго (штат Иллинойс, США) пройдёт лотерея драфта НБА. Участие в ней примут четырнадцать команд, не сумевших пробиться в плей-офф. Лучшие шансы на первый драфт-пик имеют «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз» и «Кливленд Кавальерс» — по 14%.

В случае если удача улыбнется «Никс», руководство клуба попробует заполучить тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, который заявляет о желании сменить клуб ещё c зимы. В случае сделки с «Пеликанами» те в свою очередь получат одного из проспектов драфта-2018 Кевина Нокса и Зиона Уильямсона, сообщает Clutch Ponts.

Напомним, в ходе регулярного чемпионата Энтони Дэвиса пытались получить в «Лос-Анджелес Лейкерс», но все многочисленные варианты обмена отклонялись.