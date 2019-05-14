Лукич заключил с «Нижним Новгородом» новый контракт на два года

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич сообщил о продлении сотрудничества с командой, а также рассказал о глобальных целях коллектива.
«Мы находимся на этапе, когда закладываем фундамент для нашего будущего. Надеюсь, мы успеем сделать всё, что необходимо в этом переходном периоде. Вы сами видели в ходе сезона: команда знала, чего хотела, и сумела проявить характер, который всем хорошо знаком. Сейчас мы достигли определённого уровня и опускать планку ниже уже не можем, поэтому и пришли к договорённости, что я остаюсь в «Нижнем Новгороде».
Если начали работу, то её нужно продолжать. Лучшим вариантом в таком случае стал контракт на два года. За это время попытаемся поднять нашу команду ещё выше в турнирной таблице. А главная мечта, конечно, — Евролига», — приводит слова специалиста официальный сайт «Нижнего Новгорода».
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