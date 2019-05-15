Питерс: не знаю слабых сторон «Реала», но уверен, что ЦСКА способен его обыграть

Форвард московского ЦСКА Алек Питерс поделился ожиданиями от полуфинального матча «Финал четырёх» Евролиги с мадридским «Реалом».

«Небольшое волнение есть. Понимаю, что от этих игр зависит очень многое. Это будет два великолепных полуфинала, в которых встретятся объективно сильнейшие команды по итогам сезона. Не зря в регулярном сезоне ЦСКА, «Фенербахче», «Реал» и «Анадолу Эфес» расположились с первого по четвёртое место. Поэтому предсказать исход матчей практически невозможно.

У «Реала» много снайперов, способных атаковать с высоким процентом. Отличные разыгрывающие, особенно Факундо Кампаццо. И, конечно, очень сильные центровые, здорово играющие пик-н-ролл и очень хорошо умеющие защищаться. Сдержать их очень важно.

Я не знаю слабых сторон «Реала», но уверен, что мы способны его обыграть. По ходу сезона нам дважды удалось это сделать. Мы верим в себя. Нам важно выполнить план на игру, разнообразно атаковать, не увлекаться только проходами под кольцо или трёхочковыми», — приводят слова Питерса «Известия».