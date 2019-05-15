«Нью-Орлеан» будет выбирать первым на драфте НБА — 2019

«Нью-Орлеан Пеликанс» стал победителем лотереи грядущего драфта, который состоится 20 июня в Бруклине. Сама церемония прошла в Чикаго. Перед началом мероприятия вероятность получения «пеликанами» первого пика составляла 6%. За «Нью-Орлеаном» последует «Мемфис Гриззлиз», далее – «Нью-Йорк Никс». Четвёртым будет выбирать «Лос-Анджелес Лейкерс», который имел лишь 2,8% вероятности.

Безоговорочным фаворитом драфта является тяжёлый форвард Зайон Уильямсон. На вторую строчку претендует защитник Джа Морант. Перед лотереей обсуждался потенциальный обмен первого пика на Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеана», но теперь этот вариант невозможен.

Результаты драфт-лотереи НБА – 2019

1. «Нью-Орлеан»

2. «Мемфис»

3. «Нью-Йорк»

4. «Лос-Анджелес Лейкерс»

5. «Кливленд Кавальерс»

6. «Финикс Санз»

7. Чикаго Буллз

8. «Атланта Хоукс»

9. «Вашингтон Уизардс»

10. «Атланта» (от «Даллас Маверикс»)

11. «Миннесота Тимбервулвз»

12. «Шарлотт Хорнетс»

13. «Майами Хит»

14. «Бостон Селтикс» (от «Сакраменто Кингз»).