«Голден Стэйт» благодаря 36 очкам Карри разгромил «Портленд» и повёл в серии

В первом матче финальной серии Западной конференции НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:94. Определяющей стала заключительная четверть, которую действующие чемпионы выиграли со счётом 39:26.
Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Стефен Карри, набравший 36 очков. Он реализовал 9 бросков из 15 из-за дуги. 26 баллов на счету Клэя Томпсона. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов. Кевин Дюрант не принимал участия во встрече из-за травмы.
В составе «Портленда» 19 очков в активе Дэмьена Лилларда, по 17- у Си Джея Макколлума и Родни Худа. Энес Кантер оформил дабл-дабл из 10 баллов и 16 подборов.
«Воины» повели в серии 1-0. Следующий матч также состоится на площадке «Голден Стэйт» 17 мая, начало –в 4:00 мск.
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