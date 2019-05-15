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«Голден Стэйт» благодаря 36 очкам Карри разгромил «Портленд» и повёл в серии

«Голден Стэйт» благодаря 36 очкам Карри разгромил «Портленд» и повёл в серии
Баскетбол / НБА 0

В первом матче финальной серии Западной конференции НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:94. Определяющей стала заключительная четверть, которую действующие чемпионы выиграли со счётом 39:26.

Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Стефен Карри, набравший 36 очков. Он реализовал 9 бросков из 15 из-за дуги. 26 баллов на счету Клэя Томпсона. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов. Кевин Дюрант не принимал участия во встрече из-за травмы.

В составе «Портленда» 19 очков в активе Дэмьена Лилларда, по 17- у Си Джея Макколлума и Родни Худа. Энес Кантер оформил дабл-дабл из 10 баллов и 16 подборов.

«Воины» повели в серии 1-0. Следующий матч также состоится на площадке «Голден Стэйт» 17 мая, начало –в 4:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
15 мая 2019, среда. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
116 : 94
(27:23, 27:22, 23:26, 39:23)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Томпсон - 26, Грин - 12, Йеребко - 9, Кук - 8, Луни - 6, Игуодала - 4, Ливингстон - 4, Белл - 3, Джонс - 3, Маккинни - 3, Богут - 2, Эванс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 19, Макколлум - 17, Харклесс - 17, Худ - 17, Кантер - 10, Коллинс - 8, Амину - 3, Карри - 3, Тёрнер, Лейман, Леонард, Лябисье, Саймонс
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