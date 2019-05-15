Уильямсон: не был в Нью-Орлеане, но поведу к победам любого, выбравшего меня

Главный претендент на первый номер предстоящего драфта НБА форвард Зайон Уильямсон поделился впечатлениями от результатов драфт-лотереи, которую выиграл «Нью-Орлеан Пеликанс».



«Я никогда не был в Нью-Орлеане. Но готов вести к победам любую команду, которая выберет меня на драфте.



Не знаю почему, но я до сих пор нервничаю. Возможно, из-за того что ко меня было приковано всеобщее внимание. А также во многом потому, что я пока не знаю, где окажусь», – цитирует Уильямсона ESPN.



Перед тем как выставить себя на драфт, 18-летний форвард провёл один сезон в NCAA в составе команды университета Дьюк и был признан лучшим игроком турнира.



«Нью-Орлеан» выиграл драфт-лотерею НБА, хотя вероятность этого составляла всего 6%.

«Нью-Орлеан» будет выбирать первым на драфте НБА — 2019