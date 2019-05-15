Уильямсон: не был в Нью-Орлеане, но поведу к победам любого, выбравшего меня
Главный претендент на первый номер предстоящего драфта НБА форвард Зайон Уильямсон поделился впечатлениями от результатов драфт-лотереи, которую выиграл «Нью-Орлеан Пеликанс».
«Я никогда не был в Нью-Орлеане. Но готов вести к победам любую команду, которая выберет меня на драфте.
Не знаю почему, но я до сих пор нервничаю. Возможно, из-за того что ко меня было приковано всеобщее внимание. А также во многом потому, что я пока не знаю, где окажусь», – цитирует Уильямсона ESPN.
Перед тем как выставить себя на драфт, 18-летний форвард провёл один сезон в NCAA в составе команды университета Дьюк и был признан лучшим игроком турнира.
«Нью-Орлеан» выиграл драфт-лотерею НБА, хотя вероятность этого составляла всего 6%.
«Нью-Орлеан» будет выбирать первым на драфте НБА — 2019
- 16 мая 2019
-
14:37
-
13:31
-
13:15
-
12:45
-
12:31
-
11:52
-
11:33
-
10:53
-
10:24
-
10:01
-
09:43
-
09:24
-
06:00
-
03:59
-
03:54
-
00:23
- 15 мая 2019
-
23:35
-
22:19
-
21:48
-
20:27
-
18:17
-
17:25
-
16:39
-
16:06
-
15:45
-
15:18
-
13:14
-
12:53
-
12:34
-
12:11
-
11:55
-
11:34
-
11:15
-
11:04
-
10:53
Партнерский контент