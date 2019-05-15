Стефен и Сет Карри – первые братья, ставшие соперниками в финале конференции

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и его родной младший брат атакующий защитник Сет, выступающий за «Портленд Трэйл Блэйзерс», сыграли в первом матче финала плей-офф Западной конференции НБА. Таким образом, они стали первыми братьями в истории лиги, ставшими соперниками в финале конференции.
Последний раз родные братья играли в плей-офф друг против друга в сезоне-2016/17, когда «Мемфис Гриззлиз» с центровым Марком Газолем сошёлся в первом раунде с «Сан-Антонио Спёрс» с центровым Пау Газолем.
Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 116:94. Благодаря этому «Уорриорз» повели в серии — 1-0. Стефен Карри в этом матче, выйдя в стартовом составе, набрал 36 очков, совершил 6 подборов, отдал 7 передач и сделал перехват за 35 минут. Сет Карри, появившись со скамейки, записал в актив 3 очка, 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и блок-шот за 19 минут.
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