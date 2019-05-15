Дэмьен Лиллард: мы давали Стефену Карри бросать из-за дуги, как на тренировке

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард остался очень недоволен действиями команды в обороне в первом матче финала плей-офф Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Мы очень плохо играли в защите. Необходимо понимать, что «Голден Стэйт» не будет делать ставку на броски со средней дистанции и проходы под кольцо. Если у них появится возможность атаковать из-за дуги, они её используют. Они бьют трёхочковые на высоком уровне. Нам необходимо оттеснять их от дуги. Сегодня соперник ставил отличные заслоны, а Стефен Карри выходил из-под них и бросал, как на тренировке. Это недопустимо, если мы хотим победить «Уорриорз», – цитирует Лилларда ESPN.
Встреча завершилась выездным поражением «Портленда» со счётом 94:116. После неё «Трэйл Блэйзерс» уступают в серии до четырёх побед 0-1. Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в этом матче реализовал 9 из 15 трёхочковых.
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