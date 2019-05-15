С. Макколлум: как играть против Ст. Карри? Только не так, как мы в первом матче
Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум после первого матча финала плей-офф Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» признал, что схемы обороны против разыгрывающего соперника Стефена Карри оказались неэффективными.
«Как нужно играть, чтобы сдержать Стефена Карри? Да как угодно, только не так, как мы в этой встрече.
Мы провели ужасный матч, но всё равно имели шансы победить вплоть до четвёртой четверти. Нужно исправить кое-что перед следующей игрой», – цитирует Макколлума ESPN.
Встреча завершилась выездным поражением «Портленда» со счётом 94:116. После неё «Трэйл Блэйзерс» уступают в серии до четырёх побед 0-1. Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в этом матче набрал 36 очков, реализовав 9 из 15 трёхочковых.
Дэмьен Лиллард: мы давали Стефену Карри бросать из-за дуги, как на тренировке
- 16 мая 2019
-
16:26
-
14:37
-
13:31
-
13:15
-
12:45
-
12:31
-
11:52
-
11:33
-
10:53
-
10:24
-
10:01
-
09:43
-
09:24
-
06:00
-
03:59
-
03:54
-
00:23
- 15 мая 2019
-
23:35
-
22:19
-
21:48
-
20:27
-
18:17
-
17:25
-
16:39
-
16:06
-
15:45
-
15:18
-
13:14
-
12:53
-
12:34
-
12:11
-
11:55
-
11:34
-
11:15
-
11:04
Партнерский контент