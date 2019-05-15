С. Макколлум: как играть против Ст. Карри? Только не так, как мы в первом матче

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум после первого матча финала плей-офф Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» признал, что схемы обороны против разыгрывающего соперника Стефена Карри оказались неэффективными.



«Как нужно играть, чтобы сдержать Стефена Карри? Да как угодно, только не так, как мы в этой встрече.



Мы провели ужасный матч, но всё равно имели шансы победить вплоть до четвёртой четверти. Нужно исправить кое-что перед следующей игрой», – цитирует Макколлума ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Портленда» со счётом 94:116. После неё «Трэйл Блэйзерс» уступают в серии до четырёх побед 0-1. Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в этом матче набрал 36 очков, реализовав 9 из 15 трёхочковых.