Дрэймонд Грин: без Кевина Дюранта роль в нападении Стефа Карри станет ещё важнее

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после первого матча финала плей-офф Западной конференции с «Портленд Трэйл Блэйзерс» подчеркнул вклад разыгрывающего Стефена Карри в последние успехи команды.
«Думаю, те 33 очка за половину в шестом матче серии с «Хьюстоном» имели огромное значение. Каждый игрок стремится найти свой ритм. Все стараются перенести импульс от успешной игры на следующую. Карри понимал, что в отсутствие Кевина Дюранта его роль в нападении станет ещё важнее. С таким настроем он вышел на площадку и поймал кураж с самого начала», – цитирует Грина ESPN.
Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 116:94. После неё «Уорриорз» повели в серии 1-0. Стефен Карри в этом матче, выйдя в стартовом составе, набрал 36 очков, совершил 6 подборов, отдал 7 передач и сделал перехват за 35 минут.
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