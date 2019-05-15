Шикарный данк Клэя Томпсона после паса Стефена Карри – в топ-5 дня в НБА

Эффектный трёхочковый баззер-битер атакующего защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Родни Худа, стремительная контратака «Голден Стэйт Уорриорз», завершённая мощным броском сверху центрового Кевона Луни, невероятная скидка в падении за спину атакующего защитника «Портленда» Си Джея Макколлума, после которой Дэмьен Лиллард реализовал бросок из-за дуги, сокрушительный «гвоздь» мощного форварда «Портленда» Мориса Харклесса через соперника, а также шикарный данк атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона после паса через всю площадку Стефена Карри оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.

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