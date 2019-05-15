Бен Симмонс сыграет за сборную Австралии на Кубке мира–2019

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс готов сыграть за сборную Австралии на Кубке мира–2019 в Китае, сообщил игрок в своём микроблоге в «Твиттере».



Симмонс дебютировал за сборную Австралии в 16 лет на чемпионате Океании ФИБА 2013 года. Он входил в расширенный состав национальной команды перед Кубком мира–2014, но не вошёл в окончательную заявку. Также Бен выражал желание выступить за сборную на Олимпийских играх—2016, но позднее решил сосредоточиться на подготовке к первому сезону в НБА.



В нынешнем сезоне в НБА выступали 14 игроков из Австралии.



На Кубке мира–2014 австралийская сборная дошла до 1/8 финала плей-офф, а её лучшими результатами на турнире являются пятые места в 1982 и 1994 годах.