«Автодор» после провального сезона расстался со всеми легионерами

«Автодор» по окончании сезона расстанется со всеми легионерами. Клуб покинут все иностранные игроки, включая лучшего снайпера Трэ Голдена и участника Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ Перрина Бюфорда. Также команду покинули Энтони Айрлэнд, Ди Джей Ньюбилл, Дэвид Кравиш и Борис Савович.

Мы рассчитались со всеми легионерами и пожелали им удачи в поисках новых клубов. Признаюсь, перед сезоном думал, что мы подписали сильных иностранных игроков, способных решить задачу выхода в плей-офф Единой лиги. Но не все они оправдали наши ожидания», — приводят «Известия» слова президента «Автодора» Владимира Родионова.

Также Родионов сообщил, что пост главного тренера клуба сохранит Евгений Пашутин.

Напомним, минувший сезон стал самым неудачным для «Автодора» за пятилетний период выступления в Единой лиге ВТБ. Клуб из Саратова занял лишь 11-е место в турнирной таблице регулярного чемпиона Единой лиги ВТБ и не сумел попасть в плей-офф.