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Клайберн — о матче с «Реалом»: важно, кто сыграет жёстче, будет больше бороться

Клайберн — о матче с «Реалом»: важно, кто сыграет жёстче, будет больше бороться
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн поделился ожиданиями от полуфинального матча плей-офф Евролиги с «Реалом». Матч «Финала четырёх» состоится 17 мая.

«Я ожидаю хорошей игры. Уверен, что всем не терпится сыграть. Все готовы к борьбе, и хотя очевидно, не будет такого, что все попадают всё, что бросают, но мы хотим сыграть на максимуме и быть более жёсткой командой. Мы попытаемся победить.

Помню ли прошлогодний полуфинал? Если честно, не помню. Это было в прошлом году, и та игра осталась для меня в прошлом. Сейчас она ничего не значит. Нам нужно, чтобы все были на одной волне, понимали, как важно было победить, доминировать, бороться. Это не о том, чтобы много бросать или играть красиво, а о том, кто сыграет жёстче, кто будет больше бороться», — сказал Клайберн.

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