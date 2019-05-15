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Курбанов: «Финал четырёх» — новая жизнь, чистый лист

Курбанов: «Финал четырёх» — новая жизнь, чистый лист
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился ожиданиями от полуфинала плей-офф Евролиги. Соперником московского клуба станет «Реал». Этот матч состоится 17 мая.

«Воспоминания о «Финале четырёх» есть как плохие, так и хорошие. Победа в Берлине, наверное, самое приятное из них. Та победа очень запомнилась, и очень хочется ещё раз испытать подобное.

Делают ли победы ЦСКА над «Реалом» в регулярном чемпионате нас фаворитом? Сейчас вам все скажут, что нет. И это будет абсолютной правдой. Всё, «Финал четырёх» — новая жизнь, чистый лист, где каждый матч нужно начинать максимально ответственно. Цена каждый ошибки возрастает в разы. Естественно, победа в этом мини-турнире может перевесить все неудачи», — сказал Курбанов.

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