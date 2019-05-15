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Ланге: до Евробаскета нужно провести 6-7 недель усердной работы

Ланге: до Евробаскета нужно провести 6-7 недель усердной работы
Баскетбол / Сборные 0

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге рассказал о подготовке национальной команды к Евробаскету-2019.

«Мне всегда тяжело говорить об ожиданиях. Впереди у нас ответственный турнир, но ещё до него нужно провести шесть-семь недель усердной работы. А жду я прежде всего того, чтобы каждый игрок был готов пожертвовать собой ради команды.

Будет много игр и тяжёлых тренировок. И чтобы мы стали большой силой, каждой баскетболистке придётся отдать сердце и душу. Если все будут преданы одному курсу, то команда сможет показать максимум», — приводит слова Олафа Ланге официальный сайт Российской федерации баскетбола.

Чемпионат Европы состоится с 27 июня по 7 июля в Латвии и Сербии. Матчи группы D (Сербия, Россия, Бельгия, Белоруссия) пройдут в сербском городе Зренянине, а плей-офф – в Белграде.

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