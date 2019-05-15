Ланге: до Евробаскета нужно провести 6-7 недель усердной работы

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге рассказал о подготовке национальной команды к Евробаскету-2019.
«Мне всегда тяжело говорить об ожиданиях. Впереди у нас ответственный турнир, но ещё до него нужно провести шесть-семь недель усердной работы. А жду я прежде всего того, чтобы каждый игрок был готов пожертвовать собой ради команды.
Будет много игр и тяжёлых тренировок. И чтобы мы стали большой силой, каждой баскетболистке придётся отдать сердце и душу. Если все будут преданы одному курсу, то команда сможет показать максимум», — приводит слова Олафа Ланге официальный сайт Российской федерации баскетбола.
Чемпионат Европы состоится с 27 июня по 7 июля в Латвии и Сербии. Матчи группы D (Сербия, Россия, Бельгия, Белоруссия) пройдут в сербском городе Зренянине, а плей-офф – в Белграде.
- 16 мая 2019
-
16:26
-
14:37
-
13:31
-
13:15
-
12:45
-
12:31
-
11:52
-
11:33
-
10:53
-
10:24
-
10:01
-
09:43
-
09:24
-
06:00
-
03:59
-
03:54
-
00:23
- 15 мая 2019
-
23:35
-
22:19
-
21:48
-
20:27
-
18:17
-
17:25
-
16:39
-
16:06
-
15:45
-
15:18
-
13:14
-
12:53
-
12:34
-
12:11
-
11:55
-
11:34
-
11:15
-
11:04