Трушкин: ЦСКА в этом сезоне мы уже обыгрывали

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Владислав Трушкин поделился мыслями относительно предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.



«Слава Богу, никаких травм и повреждений у игроков нашей команды нет. Это исключительно тренерское решение. Жоан Плаза видит происходящее по-своему и лучше знает, кого когда выпустить. Как видим, тренер был прав и со своей задачей справился.



Не открою никакого секрета: навязать борьбу можно любому сопернику, если на все сто процентов выкладываться на паркете и бороться за каждый мяч. Думаю, если мы покажем огромное желание обыграть ЦСКА, то у нас получится это сделать. Тем более армейцев в этом сезоне мы уже обыгрывали.



Не столь важно, на какой арене играть, имея таких болельщиков, как у нас. Очень приятно, что в Санкт-Петербурге на матчи приходило больше людей, чем в краснодарском «Баскет-Холле». Это также огромная заслуга нашего маркетингового отдела, клуб проделывает огромную работу по привлечению болельщиков. А мы этих болельщиков в свою очередь очень хотим порадовать», — цитирует Трушкина официальный сайт Единой лиги ВТБ.