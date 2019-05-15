Трушкин: Плаза — один из лучших тренеров, с кем мне приходилось работать

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Владислав Трушкин поделился мнением о главном тренере команды Жоане Плазе.



«Я бы не назвал себя лучшим. Посмотрите, как сыграл в серии с «Локо» наш капитан Евгений Воронов, какой огромный объём черновой работы он выполнил во всех четырёх матчах. Статистика не всегда показывает ценность и полезность игрока. Также нужно отметить Евгения Валиева и Антона Пушкова, они очень достойно сражались против Мустафы Фалля, который значительно превосходил их в росте и весе.



Мой успех — во многом заслуга Жоана Плазы, я хочу сказать ему «спасибо» за поддержку и доверие. После удаления во втором матче я не рассчитывал на то, что буду много играть, но в итоге в обоих домашних матчах Плаза выпустил меня в стартовой пятёрке и предоставил практически 20 минут на паркете.



Плаза — однозначно один из лучших тренеров, с которыми мне приходилось работать. Он замечательный психолог и стратег. Я очень благодарен ему за то, что он даёт мне игровое время. Но не стоит забывать и других моих наставников: Димитриса Прифтиса, который второй год подряд проводит великолепный сезон с УНИКСом, Олега Окулова, который дал мне шанс проявить себя в Единой Лиге ВТБ, а также Василия Карасёва, который работал с нами в начале этого сезона. От каждого из этих тренеров я старался узнавать новое и брать что-то своё, я им очень благодарен», — цитирует Трушкина официальный сайт Единой лиги ВТБ.