Де Коло: не буду обсуждать ситуацию с контрактом до конца сезона

Защитник ЦСКА Нандо де Коло подчеркнул, что до конца сезона он не хочет размышлять на тему возможного перехода из московской команды в другой коллектив.



«Правда в том, что я сейчас не думаю о межсезонье. Мы знаем, как это работает. Сейчас главное — завершить сезон. Я не буду ничего обсуждать до момента, когда мой сезон с ЦСКА подойдёт к концу, потому что я в первую очередь профессионал. Посмотрим, как всё пойдёт после завершения сезона», — приводит слова Нандо де Коло Eurohoops.



31-летний де Коло выступает за ЦСКА последние пять лет. В составе «армейцев» он стал победителем, MVP сезона, MVP «Финала четырёх», самым результативным игроком регулярного чемпионата и «Финала четырёх» Евролиги в сезоне-2015/16, а также четырёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Кроме того, защитник трижды был включён в первую символическую сборную сезона Евролиги и трижды признан MVP сезона в Лиге ВТБ.



В текущем сезоне де Коло набирает 14,1 очка и отдаёт 3,4 передачи за 24 минуты в среднем за игру в Евролиге и записывает в актив 16,3 очка и 3,4 передачи за 22 минуты в Лиге ВТБ.

«Реал» заинтересован в услугах де Коло