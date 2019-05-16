Дюрант пропустит второй матч с «Портлендом»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант пропустит второй матч финальной серии Западной конференции с «Портленд Трейл Блейзерс», сообщает Yahoo Sports. Баскетболист продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в полуфинальной серии. Повторное обследование ждёт Дюранта сегодня, 16 мая. Второй матч финальной серии Западной конференции пройдёт в ночь с 16 на 17 мая мск.



Напомним, Кевин получил повреждение в конце третьей четверти пятого матча серии полуфинала плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (104:99). «Голден Стэйт» после пяти встреч обыгрывает «Хьюстон» — 3-2.



В нынешнем розыгрыше плей-офф Кевин набирает 34,2 очка, собирает 5,2 подбора, отдаёт 4,9 передачи, а также совершает 1,2 перехвата и 1,0 блок-шота за 39,1 минуты в среднем за игру.