Холден: в матче с «Реалом» на первый план выйдут мастерство и характер игроков

Бывший игрок московского ЦСКА Джон Роберт Холден поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче плей-офф Евролиги с «Реалом». Встреча состоится 17 мая.
«В этом «Финале четырёх» подобрался очень ровный состав, шансы всех команд составляют по 25%. В турецкой паре «Фенербахче» считался фаворитом, но потери нескольких ключевых игроков сейчас наоборот склоняют чашу весов в пользу «Анадолу».
Предсказать победителя матча ЦСКА и «Реала» также невозможно. Команды очень хорошо знают друг друга, поэтому не смогут удивить какими-то новинками. На первый план выйдут мастерство и характер игроков. У испанцев мощнее передняя линия, а у «армейцев» она разнообразнее. В прошлом сезоне звёзды «Реала» выдали суперматч против ЦСКА в полуфинале и заслуженно выиграли трофей. Надеюсь, в этом году парни Итудиса возьмут реванш», — приводят слова Холдена «Известия».
Напомним, Холден выступал за ЦСКА с 2002 по 2011 год. Вместе с «армейцами» разыгрывающий выиграл две Евролиги, четыре Кубка России и девять раз становился чемпионом страны.
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