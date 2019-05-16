Лэнгдон: ЦСКА не считают безоговорочным фаворитом, что может помочь команде

Бывший игрок московского ЦСКА Траджан Лэнгдон поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча плей-офф Евролиги с «Реалом». Встреча состоится 17 мая.
«Думаю, что ЦСКА впервые за последние годы едет на «Финал четырёх» без максимального давления. Их не считают безоговорочным фаворитом, что даже может помочь команде. Важно, чтобы в матче с «Реалом» свою лучшую игру показали не только Де Коло и Родригес, но и все остальные игроки ЦСКА. Очень важна помощь со скамейки. Если вы вспомните прошлогоднее противостояние этих команд в Белграде, то решающий вклад в ту победу внесли не Дончич и Льюль, а Томпкинс. Поэтому будет очень важно, как сыграют запасные ЦСКА», — приводят слова Лэнгдона «Известия».
Напомним, с ЦСКА Лэнгдон дважды выиграл Евролигу и стал MVP финала четырёх в 2008 году. Он завершил карьеру игрока в 2011 году в составе «армейцев».
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