Лоури — единственный из «Торонто», набравший очки с игры в 4-й четверти
Разыгрывающий защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури стал единственным баскетболистом своей команды, реализовавшим бросок с игры в заключительной четверти первого матча финала плей-офф НБА Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (100:108), сообщает ESPN Stats & Info.
В четвёртом 12-минутном отрезке Лоури реализовал 5 попыток с игры из 7, остальная команда — 0 из 15. «Милуоки» выиграл последнюю четверть со счётом 32:17.
Кайл завершил встречу с 30 очками, 8 подборами, 2 результативными передачами и 1 перехватом.
Второй матч «Бакс» и «Рэпторс» проведут в Милуоки на арене «Файсерв-форум» 18 мая, начало — в 3:30 мск.
Посмотреть статистику игроков в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации можно на «Чемпионате».
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