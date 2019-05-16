Генменеджер: Уильямсон уже является одним из пяти лучших активов в НБА

Неназванный генеральный менеджер одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации оценил потенциал форварда Зайона Уильямсона, который выставил свою кандидатуру на предстоящий драфт.

«Насколько будет ценен Уильямсон для клуба? Он уже является одним из пяти лучших активов в НБА. Если бы Зайон сейчас был свободным агентом, он получил бы максимальный контракт. Ему бы дали даже больше, если бы это было возможно», — приводит слова генменеджера NBC Sports.

Первый пик предстоящего драфта принадлежит «Нью-Орлеан Пеликанс». Ожидается, что клуб из штата Луизиана выберет Уильямсона.

В сезоне-2018/19 Зайон выступал за команду университета Дьюка «Блю Девилз». По итогам кампании 18-летний форвард был признан лучшим баскетболистом NCAA и попал в первую символическую сборную турнира.