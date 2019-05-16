Бертомеу: этот сезон стал одним из самых захватывающих в истории Евролиги

Президент Евролиги Жорди Бертомеу высоко оценил организацию «Финала четырёх» в Витории.

«Последние семь месяцев были потрясающими — мы увидели один из самых захватывающих сезонов в истории Евролиги. Всегда приятно начинать то, для чего ты работал весь год. Особенно делать это здесь, потому что баскетбольный мир ждал этого слишком долго.

Я уверен, что не так много людей знают о том, что 18 лет назад Витория должна была организовывать турнир. Но летом 2000 года произошло много вещей, и нам не удалось этого сделать. 18 лет спустя мы наконец делаем Виторию баскетбольной столицей Европы. Спасибо Витории за то, что она принимает нас здесь, в своём доме, с такой готовностью», — передаёт слова Бертомеу корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.